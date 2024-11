Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi voltou a falar sobre o relacionamento com Thiago Nigro , o "Primo Rico", em uma série de postagens que misturaram humor e reflexão sobre seu papel como mulher no casamento.

Nesta terça-feira (05), a influenciadora compartilhou momentos de uma viagem, em que aparece curtindo um dia de sol à beira da piscina. Na legenda, brincou sobre a ideia de submissão em um relacionamento, ironizando a situação.





"Deus me livre ser submissa e ser obrigada a passar por isso enquanto ele trabalha para nos proporcionar esse tipo de desaforo", escreveu. Além das brincadeiras, Maíra também se abriu recentemente sobre o conceito de submissão dentro de seu relacionamento, explicando em uma entrevista ao PodCats que vê a submissão "no sentido bíblico, e não no popular".

Para Maíra, o entendimento tradicional de submissão muitas vezes é distorcido e, para ela, o termo envolve ter um parceiro que se dispõe a proteger e cuidar. "Na Bíblia, antes de uma mulher ser submissa, ela precisa ter um parceiro que dê a vida por ela", explicou. Segundo ela, essa visão a ajudou a reencontrar seu “lado feminino” e equilibrar as dinâmicas no relacionamento com Thiago.

Thiago, que também já comentou sobre o tema, classificou as declarações de Maíra como "perfeitas" e disse que o tema é "delicado e profundo", mas importante para o casal. Em março deste ano, Maíra chegou a fazer uma declaração pública a Thiago, afirmando que deseja ser submissa a ele, mas segundo uma visão de parceria mútua e apoio.