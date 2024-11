Reprodução: TikTok Luísa Sonza e Luís Ribeirinho assumiram relacionamento em março de 2024

Luísa Sonza fez uma trend no TikTok na madrugada desta sexta-feira (15) em homenagem ao namorado, Luis Ribeirinho e foi criticada pelos internautas. A cantora e o médico português assumiram o namoro em março de 2024 ao aparecerem curtindo um show juntos.



Na rede social, ela publicou uma foto em que aparece sozinha com a legenda "Não quero mais um relacionamento, já me machucaram demais". Em seguida, a artista colocou dois registros com o amado.

Após a postagem, os usuários criticaram o conteúdo feito pela musicista. "Agora o nome a música vai ser qual?", debochou uma pessoa em referência à canção "Chico", feita para o ex de Sonza.

"Nunca vi a Luísa feliz sozinha", opinou um segundo. "Nós mulheres meio Luísa Sonza. Que sempre se ferra no amor, mas não desiste dele", acrescentou um terceiro. "Não dou até março [para o namoro continuar]", alfinetou um quarto.

