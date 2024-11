Reprodução: Instagram Arturo García Tenorio também participou da versão mexicana de "Carrossel", que foi ao ar em 1989

Arturo García Tenorio , conhecido por ter feito o Bebê Jupiteriano na obra "Chapolin", morreu aos 70 anos, na última quinta-feira (14) . A informação foi divulgada por Jorge Ortíz de Pinedo, amigo do ator mexicano.



"Com tristeza e grande pena, comunico que o renomado ator Arturo García Tenorio acaba de falecer aos 70 anos. Meus sentimentos à sua família, companheiros e amigos. Descanse em paz", lamentou ele em suas redes sociais.

Além do colega, a Zuma Talent, agência que cuidava da carreira do artista, falou a respeito da morte. "É com profunda tristeza que nos despedimos de Arturo García Tenorio, um ator talentoso e querido, que deixou um legado que jamais será apagado no mundo do teatro e da televisão", iniciou o perfil oficial da empresa.

"Seu legado artístico e sua paixão pela atuação viverão sempre em nossos corações. Nossas sinceras condolências a sua família e aos entes queridos neste difícil momento", completou. Durante a sua trajetória no audiovisual, o veterano se jogou em diversos papéis.

Em 1989, na novela "Carrossel", ele viveu o personagem Rafael Palillo, pai de Jaime. No Brasil, a obra ganhou um remake, que foi ao ar em 2013. Além da novela, ele também atuou em Maria Mercedes, de 1992, e A Madrasta (2005).