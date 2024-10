Reprodução/Instagram Luísa Sonza posa com biquíni micro durante férias na Grécia

Luísa Sonza abriu o coração e comentou como tem sido sua vida nos últimos meses. Segundo a cantora, o caos não faz mais parte da sua rotina e confidenciou que passou por momentos complicados em sua vida quando o assunto era saúde mental.



Em entrevista à Glamour , a cantora afirma: "A Luísa de agora não compactua com o caos. Antes o caos me alimentava, eu achava que para estar em andamento tudo precisava acontecer. Tive uma criação um pouco conturbada entre meus pais, sempre tendo que lidar com alguma coisa. Isso me trouxe, desde criança, um movimento em círculo. Hoje em dia, não compactuo mais com isso, é difícil me tirar do prumo. Quero bem pouca adrenalina, estou ótima assim!"

Tratamento de depressão

Luísa fez uma pausa na sua carreira recentemente, após anunciar que estava em um tratamento contra a depressão. Segundo ela, atividades do dia, como acordar ou comer, eram sacrifícios: "Eu chorava de dificuldade em fazer as necessidades básicas. A depressão é uma estaca zero. Você perde a vitalidade. A gente experimenta todos os sentimentos, tristeza, medo, angústia, tudo! E essa falta de vitalidade se manifesta de várias formas que podem soar como algo normal".

Ela faz um alerta às pessoas para que busquem profissionais para e não se diagnostiquem a partir de vídeos nas redes sociais: "No meu caso, sempre fiz terapia e, quando cheguei num quadro mais profundo, fui ao psiquiatra. Hoje, me cuido e tenho acompanhamento."

Relacionamento

Em busca de uma ralação menos conturbada, Luísa afirma que aprendeu com os últimos relacionamentos que sua vida "não interessa ao público". "Guardo para mim uma parte dela, que é ótima e não cabe aos outros. As pessoas me ensinaram isso. Não quero mais falar sobre como eu me porto ou não na minha vida pessoal. Estou muito melhor com a minha vida privada."

Atualmente, a loira está em um relacionamento com o português Luis Ribeirinho.

Ela continua: "Eu nunca precisei de polêmica e nunca fiz nada intencionalmente. Sou intensa, natural e verdadeira. Demorei a entender que, quando a gente está diante de uma câmera, estamos falando com milhões de pessoas. Eu queria só conversar. Fofocar com as minhas amigas. Quando falo da vida pessoal, as pessoas não enxergam a música e acham que é por isso que eu tenho sucesso. Elas fingem que é por um ou por outro, portanto, não vou mais deixar brecha. Agora, as pessoas só vão poder falar da minha música porque é o que eu faço de melhor."

