Reprodução: Instagram Duda Santos e irmãos

Duda Santos aproveitou o feriado para ir à cachoeira com os irmãos , João Vitor e Rhuan Luiz. Nesta sexta-feira (15), a atriz de " Garota do Momento ", atual folhetim das seis, publicou fotos com os familiares.



"Meus irmãos", escreveu ela na legenda. Nos registros, eles aparecem com roupa de banho e curtem o momento de descanso. "A vida é mais feliz contigo", respondeu Rhuan Luiz. Celebridades e seguidores da artista enalteceram o trio pelos cliques.

"Misericórdia, que mulher gostosa", aclamou Klara Castanho. "Uma genética dessas", elogiou uma usuária. "Um corpo é um corpo. Gente, é muita beleza", acrescentou uma segunda. "1 deusa e 2 deuses", disse um terceiro.

A artista de 23 anos vive a personagem principal Beatriz na novela escrita por Alessandra Poggi. Os atores Pedro Novaes e Maísa completam o trio principal da obra da TV Globo. Enquanto isso, a veterana Lilian Cabral é a vilã principal de "Garota do Momento".

Duda Santos e irmão Reprodução: Instagram Duda Santos e irmãos Reprodução: Instagram Duda Santos Reprodução: Instagram