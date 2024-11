Reprodução/Instagram Luiza Ambiel





Luiza Ambiel aproveitou o dia de lembrar conteúdos nas redes sociais antigos para prestar uma homegam ao apresentador Gugi Liberato, nesta quinta-feira (14).

A ex-banheira do Gugu surgiu de biquíni no local onde ficou conhecida pelos brasileiros que acompanharam sua carreira ao sintonizarem a TV no Domingo Legal.

“Relembrando momentos especiais neste lugar onde vivi tantas histórias e trabalhei ao lado do querido Gugu. Gratidão por cada memória! 🌊✨💙📸🌞 #gratidao #memorias #saudade #gugu #momentosespeciais “, comentou ela na legenda.

A publicação elevou a temperatura. "Gata, top", elogiou um deles. "Que mulher 😍😍😍😍😍", postou um outro. "Deusa....Rainha😍😍😍😍", concluiu um terceiro.