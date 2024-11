Reprodução Instagram - 14.11.2024 Eliezer mostra tamanho do pé de Ravi, segundo filho dele com Viih Tube

Eliezer, de 34 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (13) para mostrar o tamanho do pé de Ravi, que nasceu na última segunda-feira (11). O ex-BBB ainda brincou com a situação, insinuando que o filho puxaria a ele e teria os pés grandes.





"Olha o tamanho desse pé. Nasceu calçando 44 já", escreveu o influenciador na legenda de uma foto tirada logo após o teste do pezinho. "Eu tô impressionado com o tamanho do pé. Vocês não têm noção do tamanho do pé do Ravi. Olha isso aqui, o tamanho da 'chulapa'. Puxou o pai, que é tamanho 44. Já nasceu 35", ironizou Eli.





Diferenças entre os dois filhos

Pais de segunda viagem, os ex-BBBs e influenciadores Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer analisaram as diferenças entre o recém-nascido Ravi e a primogênita Lua . Segundo eles, o processo de alimentação foi diferente entre os bebês, já que a adaptação de Lua foi "sofrida" para Viih.





"Que diferença essa primeira noite da Lua para o Ravi. Por conta da amamentação, que da Lua foi muito difícil", pontuou o ex-BBB. "Sofri muito na amamentação e hoje sei que por conta da linguinha, do ombrinho dela [Lua], que estava tortinho e ele [Ravi] não está nada", explicou Viih.

