O empresário Fabiano Moraes , pai da influenciadora e ex-BBB Viih Tube , celebrou a chegada do segundo neto, Ravi, nascido na segunda-feira, (11). Em conversa com o IG Gente , ele demonstrou estar feliz com o nascimento do bebê, fruto do relacionamento da filha com o ex-BBB Eliezer .





"Me sinto muito feliz e honrado em saber que agora mais um netinho meu chegou ao mundo. Que o Ravi tenha uma vida repleta de amor, paz, harmonia e muita alegria", celebrou.

Ele segue dizendo: "O nascimento de uma criança é sempre um excelente motivo para comemorar", declarou Fabiano, desejando também que o casal siga sendo "excelentes pais para Lua e agora para o Ravi."

Apesar da comemoração, Fabiano desabafou anteriormente sobre o distanciamento que enfrenta com a filha. O motivo para que eles não se falem mais não foi exposto ao público. Viih Tube se manifestou anteriormente sobre o assunto e pediu por privacidade e respeito.

Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer





