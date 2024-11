Reprodução Multishow Rainer Cadete no 'Lady Night'

Rainer Cadete, de 37 anos, participou do "Lady Night", programa apresentado por Tata Werneck no Multishow, na última quarta-feira (13). Após viralizar por um momento em que ficava só de cueca na atração, o ator admitiu ter usado medicamento para ereção.





Um dos quadros do programa de Tata conta com um detector de mentiras. A apresentadora questionou: "Um homem jovem, mas que já não tem mais a sua ereção, ou que dura pouco, pelo que dizem as minhas amigas. Então já recorreu a um 'paracetamole'?".





Ao ser indagado pela mulher de Rafael Vitti, Cadete admitiu que já tinha usado este tipo de medicação. O artista ainda entregou por quanto tempo o composto fez efeito no organismo dele. "Já [usei] sim, para impressionar, né?", brincou. "[Durou] três dias", explicou. "Três dias?! Então se Rafa tomar um dia, eu tenho que trancar ele em casa mais dois", ironizou Werneck.





Ao trazer o marido para o bate-papo, Tata perguntou se Rainer Cadete toparia formar um trisal com ela e o companheiro. "E faria um trisal comigo e Rafa Vitti?". "Com certeza", respondeu o artista, que contracenou com a apresentadora na última novela de Walcyr Carrasco.





'Terra e Paixão'

Criada por Walcyr Carrasco, a novela do horário nobre foi substituída pelo remake de "Renascer". Na trama, Tata Werneck deu vida à Anely, ao passo que Rainer Cadete assumiu Luigi. Os personagens golpistas se tornaram pares românticos e terminaram juntos no fim da novela.