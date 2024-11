Instagram/@jadepicon 11/11/2024 As fotos geraram uma chuva de comentários, com seguidores elogiando sua forma física





Ela chegou arrasando! Na noite desta segunda-feira (12), Jade Picon agitou as redes sociais ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico em que aparece usando apenas uma jaqueta.

Nas imagens, a influenciadora escolheu um conjunto de calça e jaqueta jeans, sem sutiã, exibindo seu abdômen superdefinido.

“Deve haver amor no cérebro” , escreveu ela na legenda, fazendo referência à música Love on the Brain, de Rihanna.

As fotos geraram uma chuva de comentários, com seguidores elogiando sua forma física: “ Barriga de lutadora do Mortal Kombat, mulher!”, brincou uma fã. Outro comentou: “Socorro, o tanquinho!”