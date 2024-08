Reprodução/Instagram João Guilherme ostenta corpo em foto sem camisa e web baba

João Guilherme deu o que falar ao compartilhar uma sessão de fotos no perfil do Instagram. Em uma das imagens, o ator posou sem camisa e chamou a atenção dos internautas.

No registro, o artista exibiu as tatuagens com a calça no limite. Os seguidores brincaram ao citar Bruna Marquezine nos comentários.

"Me, myself [Eu, eu mesmo]", escreveu ele na legenda da publicação.

"Eu te entendo Bruna", disse uma seguidora; "Que sorte hein Marquezine", apontou outro; "Alguém está sendo bem servida e esse alguém não sou eu...", lamentou um terceiro.

Outros internautas foram só elogios. "Um verdadeiro gostoso", disparou um; "Sem condições, João", comentou outra; "O filho mais bonito do Leonardo", opinou uma terceira.

Namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine

Após meses de especulação e flagras, Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram que estão namorando . A confirmação se deu por meio de um vídeo no qual o casal aparecia dançando e se beijando. A postagem foi feita no último domingo (3), no aniversário da ex de Neymar.

“Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais”, declarou o filho do cantor Leonardo.

João Guilherme exibe corpo tatuado em foto sem camisa Reprodução/Instagram Os internautas rasgaram elogios para João Guilherme Reprodução/Instagram João Guilherme compartilhou detalhes de uma sessão de fotos Reprodução/Instagram Os seguidores brincaram ao citar Bruna Marquezine nos comentários Reprodução/Instagram João Guilherme assumiu o namoro com Bruna Marquezine publicamente no dia do aniversário da atriz Reprodução/Instagram





