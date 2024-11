Reprodução Instagram - 13.11.2024 Dynus Saxon

Supermodelo estadunidense, o jovem de 20 anos Dynus Saxon foi detido acusado de assassinar Kadeem Grant, de 35 anos, no último domingo (10), em Nova York, nos Estados Unidos. As informações são do jornal"New York Post".





Segundo o site, Dynus é suspeito de ter matado o homem com facadas no bairro do Bronx. Além de ser conhecido nas passarelas, Saxon se tornou famoso por trabalhar com grandes marcas e grifes, a exemplo de "Vogue", "L'Officiel", "Calvin Klein" e "Levi's".



O supermodelo teria sido preso na última segunda-feira (11), segundo o "The New York Post", com informações do Departamento de Polícia de Nova York. O corpo de Kadeem foi encontrado na entrada de um prédio, na 384 Grand Concourse, com ferimentos na região dos pés, peito e mãos. Outros moradores do prédio afirmaram que ouviram brigas e que acionaram a polícia, mas alegaram que tudo aconteceu muito rápido.







"Ele era apenas um rapaz amoroso e sempre dedicado à família. É muito triste que ela tenha que crescer sem um pai”, declarou Christopher Grant, pai da vítima, ao jornal "New York Daily News". “Ele se importava com as pessoas, cuidava da avó - porque a maioria de nós não mora lá [em Nova York]. Kadeem era uma criança, você precisava dele e ele estava lá para você”, continuou Christopher em entrevista ao mesmo veículo.





Dynus Saxon está sendo acusado de homicídio em segundo grau, homicídio culposo de primeiro grau e porte ilegal de armas. Em defesa ao filho, a mãe de Dynus descarta que o modelo seja um assassino. "Não sei o que aconteceu, mas posso dizer a vocês, com base no que sei, que não será tão simples quanto vocês querem que seja. Dynus não decidiu simplesmente assassinar alguém", disse a mãe do detido em entrevista ao "DailyNews".