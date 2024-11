Reprodução Record TV Gizelly em 'A Fazenda 16'

Gizelly Bicalho se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última segunda-feira (11), quando a produção do reality rural "A Fazenda 16" mostrou um momento tenso da peoa. Durante uma dinâmica do programa, ela se descontrolou e começou a gritar repetidas vezes.





Na ocasião, ela rivalizava com Sacha Bali, adversário com o qual já travou vários embates no confinamento. Enquanto gritava que não aguentava mais ser alvo das mentiras do peão, Gizelly começou a arrancar uma blusa que usava. A situação viralizou na web; assista:

GENTE! O que foi isso? HAHAHA A Gizelly é muito caricata #ProvaDeFogo



pic.twitter.com/cPhLCu1wXT — Dantas (@Dantinhas) November 12, 2024





O que Sacha tinha dito?

Na dinâmica, ele escolheu Gizelly como a peoa que não queria ter por perto. “Por ser a pessoa mais mentirosa que tem nessa casa, ela me fez de adversário e a partir disso começou uma sucessão de mentiras para tentar sujar a minha imagem, para tentar me queimar não só no jogo como na minha vida lá fora. Eu espero que você saia o quanto antes para eu nunca mais precisar olhar na sua cara”, declarou.





“Estou há dois dias mal, sem conseguir falar direito desde o dia que esse cara [Sacha] foi para cima de mim lá na cozinha. Não aguento mais ter que lutar contra o machismo lá fora e aqui dentro”, rebateu a ex-BBB, que recentemente colocou Rafa Kalimann no meio da polêmica com Sacha.