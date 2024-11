Reprodução: Instagram Gominho e Preta Gil

O influenciador Gominho relembrou de quando se demitiu para ajudar Preta Gil após receber a notícia do diagnóstico de câncer . Em conversa com o Splash, ele explicou a respeito de sua relação com a filha de Gilberto Gil.

"Eu nem pensei na hora. A gente é muito amigo há muitos anos e já vivemos muita coisa, então acho que não viver isso... Não, eu nem pensei em nada", disse. "Eu vi como ela estava precisando de alguém ali mais junto. Então eu entrei com tudo, é o que fazemos mesmo, temos esse tipo de amizade, graças a Deus", acrescentou ele ao falar do vínculo que os dois possuem.

Ele, então, continuou a elogiar a amiga: "Nós temos uma família que gera, mas vamos criando nossas raízes. E Preta é minha raiz, é minha família, somos amigos, somos irmãos, ela é minha mãe, eu sou pai dela, e essas coisas todas, sabe, de amigo".

Na última segunda-feira (11), Preta Gil usou as redes sociais para avisar os seguidores de que voltou ao hospital após ter ganhado alta no domingo (10). A cantora realizou uma cirurgia e ganhou a liberação do médico para retornar aos cuidados em casa. No entanto, depois de sentir uma dor no rim, ela retornou ao local.