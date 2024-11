Foto: Divulgacao Preta Gil celebra 50 anos com lançamento de autobiografia





A cantora Preta Gil anunciou nesta sexta-feira (08) , por meio de suas redes sociais, que precisou passar por uma cirurgia para tratar de cálculos renais. Em um vídeo, Preta compartilhou detalhes do procedimento e deu atualizações sobre sua recuperação.

A cantora, que segue em tratamento contra o câncer, explicou que procurou ajuda médica após sentir dores intensas na região pélvica e na lateral direita do abdômen. Após exames, foi constatado que ela estava com cálculos renais, o que acabou obstruindo seu cateter.





"Beijocas pra vocês nessa sexta abençoada! Amores, ontem senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que provocou a obstrução do meu cateter. Hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J", escreveu.

Preta tranquilizou os fãs, dizendo que se encontra bem e sem dor. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital. Tenho alta prevista para segunda-feira. Obrigada por todas as orações e mensagens diárias. Amo vocês!", finalizou.