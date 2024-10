Reprodução: Instagram Preta Gil

Preta Gil comemorou, na última quinta (3), o retorno à apresentação do TVZ, programa de música do canal Multishow. Junto a Gominho, a musa comandou a última edição, que teve João Lucas como convidado.

"Gente, o programa foi mara, eu amei apresentar hoje o TVZ, graças a Deus estou me sentindo bem. Essa fadiga pós-quimio é como se fosse uma onda", começou a filha de Gilberto Gil.

"Você faz a quimio, passa três dias, começa [a fadiga], passa uns cinco dias e você vai melhorando. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, e consegui apresentar o programa junto com meu amigo Gominho", celebrou a voz de "Sinais de Fogo".

Para celebrar a volta da artista no quadro de música, Gominho fez um vlog especial de como foi a rotina dos dois até o momento da apresentação à noite. "Tá no ar o vloguinho do Gominho em dia de TVZ", escreveu ele na legenda.

"Não tenho mais privacidade", brincou Preta Gil nos comentários.





