Reprodução: Instagram Patricia Poeta

Patrícia Poeta respondeu as críticas que recebeu desde que assumiu o "Encontro", programa matinal da TV Globo. Em entrevista à coluna de Gabriel Vaquer, do F5, a apresentadora rebateu os ataques e ainda falou sobre etarismo com mulheres.



"Eu sou que nem a GloboNews, esse programa é assim. A gente nunca desliga. A ideia da gente com a mudança em 2022 era ter mais notícia e mesclar isso com entretenimento. Os resultados estão ótimos. Acho que tem muita gente que me subestima. Mas minha equipe dá muito duro", defendeu ela.

Em relação ao ageísmo, Poeta afirmou que ainda lida com preconceito por estar perto dos 50 anos. "Sinceramente, tenho sentido mais aceitação. Há claramente uma conscientização maior do papel da mulher madura na televisão e na sociedade", argumentou ela.

"Mas ainda falta muita coisa para a gente evoluir e chegar onde tem que ser. Eu vejo cada vez mais mulheres com a minha idade com espaço, e isso é ótimo, mas ainda sinto que muita gente olha torto", ressaltou.