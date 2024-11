Reprodução/Instagram Klara Castanho

Klara Castanho está de volta à TV Globo em "Garota do Momento," interpretando Eugênia , uma jovem que vive no núcleo cômico da trama. Na novela, sua personagem é filha de Alfredo ( Eduardo Sterblitch ), um empreendedor criativo que quer revolucionar a televisão, e Teresa ( Maria Eduarda de Carvalho ).

Apesar de pertencer ao núcleo mais leve da história, Eugênia enfrenta desafios emocionais significativos, carregando traumas de um acidente na infância que influenciam sua autoestima. "Ela tem cenas delicadas", revelou Klara sobre a complexidade da personagem, criada pela autora Alessandra Poggi, em entrevista ao F5, da Folha de São Paulo.

Na trama, Eugênia também é amiga da vilã Bia , vivida por Maisa Silva . Klara descreve sua personagem com uma visão sensível e responsável: "Quero que o público se reconheça na Eugênia e se compadeça dela. Quero que também a ame. Eugênia é apaixonante."

Aos 24 anos, Klara retorna à TV Globo depois de nove anos desde sua última novela, "Além do Tempo" (2015). "Foi um tempo fora das novelas, mas sempre quis voltar. Me sinto em casa," comenta a atriz, que também passou a última década se dedicando a trabalhos no cinema e no streaming.

Além do reencontro com a TV, Klara tem aproveitado para assistir à reprise de "Viver a Vida" (2009) no canal Viva. "Agora vejo tudo como espectadora, é incrível," diz ela, relembrando com humor sua estreia aos nove anos de idade. "Eu estava muito no parquinho naquela época," brinca a atriz.

A relação com o elenco também tem sido um ponto alto da experiência. Klara fala com carinho sobre sua parceria com Maisa, com quem tem uma amizade próxima fora das telas. "É maravilhoso, nós nos entendemos só pelo olhar," afirma.

Para se preparar para a novela de época, Klara mergulhou em pesquisas sobre os anos 1950, explorando desde os costumes até as gírias e o vestuário da época. "Sou muito meticulosa, então fui atrás de entender essa época que é tão distante de mim," revelou.