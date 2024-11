Reprodução: Instagram Lexa

Lexa apareceu com um vestido vermelho que evidenciava a barriguinha de grávida . No último sábado (09), a cantora publicou fotos com o look que usou para participar do Teleton 2024.



Nos comentários da publicação, amigos e seguidores da artista elogiaram a mamãe de primeira viagem. "Mami linda linda", aclamou Bruna Griphao. "Minhas sapequinhas", escreveu a mãe da performer.

"Ai, meu Deus, que lindezas", elogiou Gabi Luthai. "Meu amor, que benção linda", acrescentou Luiza Possi. "Te acompanho desde o início, que orgulho de você", elogiou um fã. "Mamãe do ano!", opinou um segundo.

Recentemente, Lexa revelou que está grávida do ator Ricardo Vianna . Nas redes sociais, ela fez um texto emocionante sobre a gestação. "O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais", disse ela em uma parte da mensagem. Leia abaixo na íntegra: