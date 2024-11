Instagram/@lexa 07/11/2024 Lexa compartilhou um momento divertido com os fãs nesta quinta-feira





À espera de sua primeira filha, Lexa compartilhou um momento divertido com os fãs nesta quinta-feira (7), mostrando a barriguinha de grávida nas redes sociais e brincando: "Escondeu, achou!"

A cantora , que está no terceiro mês de gestação, chegou a Orlando , nos Estados Unidos , onde planeja montar o enxoval de Sofia , sua filha com o noivo, o ator Ricardo Vianna. Ele já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Lexa também exibiu um ensaio de gestante, orgulhosa das mudanças em sua silhueta. Na quarta-feira (6), ela prometeu compartilhar com os seguidores as compras para Sofia, dividindo cada detalhe dessa fase especial.

“Cheguei em Orlando! Diferente da maioria das grávidas, meus enjoos começaram tardiamente. Vai entender… no meu caso, só resta aceitar", escreveu.

Instagram/@lexa 05/11/2024 Lexa desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval de Sofia





Acompanhada do noivo e da amiga Gabi Luthai , Lexa também comentou sobre sua alimentação: "Estou uma grávida zero exemplo. Nunca fui de comer besteira, mas agora, no início, só consigo comer o que me apetece. Comecei a comer hambúrguer e outras besteiras, quando sempre fui de comida caseira. Vou precisar me controlar para não engordar muito, porque não é saudável."

Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre a vida de “viajante” da filha: “Terceira viagem de Sofia! Já foi para Curaçao, Colômbia e agora Estados Unidos. Filha, sua realidade é bem diferente da minha, essas crianças são todas chiques!”