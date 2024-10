Reprodução/Instagram Lexa e Ricardo Vianna

A cantora Lexa , de 29 anos, fez uma revelação emocionante nesta quinta-feira (31) ao anunciar que está grávida do ator Ricardo Vianna , de 31 anos. Este será o primeiro filho do casal, já que ele é pai de Cecília, de oito anos, fruto de um relacionamento anterior.

A notícia foi celebrada por fãs e amigos, especialmente pela mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, que expressou sua alegria nas redes sociais: "Me enlouquecendo de amor". O relacionamento entre Lexa e Ricardo ganhou destaque após o término conturbado da cantora com MC Guimê, em 2023, após ele ter sido eliminado do Big Brother Brasil devido a acusações de assédio contra uma participante estrangeira, que fez uma aparição temporária no reality show.





Ricardo Vianna é um ator conhecido por seu papel em diversas produções da televisão brasileira, como Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Verão 90 (2019). Recentemente, ele esteve em cena na novela Travessia e atualmente faz parte do elenco da série Reis, da Record. Antes de se dedicar à carreira de ator, Ricardo foi um atleta de jiu-jitsu, tendo sido campeão brasileiro por três anos.

Recentemente, Ricardo enfrentou polêmicas relacionadas a acusações de agressão contra a mãe de sua filha. No entanto, ele foi absolvido em 2021, e sua assessoria jurídica fez questão de reafirmar essa decisão, solicitando que a imprensa atualizasse as informações relacionadas ao caso.