Reprodução: Instagram Maria Alice e Maria Flor

Virginia publicou em suas redes sociais os looks das filhas, Maria Alice e Maria Flor, para o festão de Mavie . Em um carrossel de fotos divulgado neste sábado (09), a influenciadora mostrou as roupas que as meninas usaram na celebração de 1 ano da filha de Neymar e Bruna Biancardi.



"Mamãe e papai saíram p trabalhar, mas elas estão prontas pra curtir 1 aninho da Mavie. Vê se eu aguento?! Que Deus acompanhe", desejou a mulher de Zé Felipe na postagem. De acordo com a Vogue, as roupas das meninas são da grife italiana Dolce & Gabbana Kids.

Ambas utilizam uma saia floral que custa R$ 2800 cada e uma camiseta avaliada em R$ 1900. Se somados, os looks escolhidos pelas crianças saem no valor de R$ 9400. Além das duas meninas, o casal também é pai de José Leonardo, o caçula da família.

Comemoração do aniversário de Mavie

Neste sábado (09), Bruna Biancardi e Neymar comemoraram o aniversário de 1 ano de Mavie com um festão luxuoso no Brasil. A bebê, que fez aniversário no dia 6 de outubro, ganhou uma primeira surpresa na Arábia Saudita. Agora, os pais vieram celebrar a data da pequena com família e amigos próximos.

Veja fotos da decoração:

