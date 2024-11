Reprodução: Instagram Andressa Urach

Andressa Urach entrou em detalhes sobre um encontro que teve com um ficante após conhecê-lo na balada. A influenciadora contou que os dois foram para a casa dele e, no local, ela descobriu alguns fetiches inusitados do rapaz.



"Olhei para um boy com dois seguranças no camarote, todo do jeito que gosto fisicamente... Pensa em um gato!", começou ela ao elogiá-lo. "Ele estava muito doido e falou que queria ser meu tatuador. Pegou a escova de dente e um hidratante e começou a passar nas minhas pernas e perguntar: 'Está doendo a tatuagem, dona Andressa?'", complementou ela ao revelar o primeiro desejo do homem.

A criadora de conteúdo adulto, então, pensou: '''Pelo menos está hidratando as minhas pernas'. E ele muito louco, sentindo prazer naquilo, e eu querendo que acabasse a história. Nunca imaginei que um boy gato desse fosse me fazer passar por isso", admitiu.



Marido de aluguel e casado?

A ex-A Fazenda também abriu o jogo em relação a um fetiche do ficante: ser marido de aluguel. "Eu louca para dar uns beijos no boy e boy me irritando. Eu respirando e tal. Falei: 'Vamos ficar!' E ele: 'Não, dona Andressa, eu sou casado'", entregou.

"Que fetiche é esse do caro querer ser marido de aluguel. Daí ele ficou falando que tinha que consertar uma tal de lâmpada de led e andava de um lado para o outro, que nem doido", acrescentou ela.

Lavar a louça e varrer a casa



Urach explicou que apenas queria se relacionar com o rapaz, mas os desejos dele a atrapalhavam. "'Andressa, tenho um fetiche, você lavar a minha louça'. Ah, não! Você está me zoando? Pode mudar de fetiche porque eu não lavo a louça nem da minha casa e vou lavar a tua?", rebateu ela ao ser pedida para arrumar a casa do affair.

"'E ele: Sim! Pega a vassoura e varre que eu fico excitado. Disse não porque foi o tempo da Amélia. No primeiro encontro de fazer lavar a louça dele e varrer o chão? É muito desaforo", concluiu ela.