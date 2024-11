Reprodução/ Instagram Deborah Secco posa de biquíni

Conhecida pelas mocinhas e vilãs que interpretou em novelas da Rede Globo, Deborah Secco deixou de ser contratada exclusiva do canal em setembro deste ano. Na última quinta-feira (7), a atriz resolveu contar aos fãs qual seria a nova empreitada profissional.







Um projeto de biquínis é o novo empreendimento da artista. Deborah ainda revelou o nome da empresa e deu mais detalhes sobre a marca, que se chama Is Bikini. "Sempre apareço de biquíni por aqui e muita gente vem me perguntando da onde são os modelos que tenho usado? São meus", entregou a ex de Hugo Moura.





"A Is Bikini agora é minha! Estou muito feliz por finalmente realizar esse sonho de ter uma marca própria de algo que amo! E é claro que a primeira coleção seria mais que especial. Ela tem a minha cara! O tema é: 'A liberdade de ser quem você é'!", escreveu nas redes sociais.





"Sim, meus amores! Agora tenho uma marca de biquíni para chamar de minha, e eu estava louca para dividir essa novidade com vocês", acrescentou ela, que agora passa trabalhar na Rede Globo por obra certa, assim como outros artistas, a exemplo de Giovanna Antonelli e Camila Queiroz.





Última novela na Globo

Antes de ser demitida pelo canal, Deborah Secco protagonizou o folhetim "Elas por Elas". No remake, coube a ela vivenciar a advogada Lara. A atriz dividiu o protagonismo com outras seis atrizes. Além da releitura da faixa das seis, Deborah esteve no elenco da segunda temporada de "Rensga Hits!".