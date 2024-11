Reprodução O surfista apareceu em raro clique com Maria Clara Senra

O diretor Hugo Moura, de 34 anos, compartilhou nas redes sociais no último sábado (2) uma foto com o seu novo affair . O ex-marido da atriz Deborah Secco , de 44 anos, repostou uma publicação em que está com Maria Clara Senra , de 35 anos, em clima de romance.



Hugo e Maria estão em um relacionamento discreto desde julho deste ano. O romance surgiu três meses após o anúncio do fim do casamento de 9 anos entre o diretor e a atriz. Essa é a primeira foto que o casal publica juntos. Antes disso, eles apareciam juntos apenas em fotos de amigos.

Em setembro deste ano, a jornalista compartilhou uma foto que foi tirada por Hugo. Ela escreveu: "Dia de encontro inescapável com o tempo. E que privilégio ter 35 anos tão bem vividos".

No mesmo dia, para a comemoração do aniversário de Maria, Hugo fez um texto em homenagem à jornalista. Ele escreveu na época: "É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito, porto seguro para barcos em pleno funcionamento para aqueles que precisam de reparos. Reparos aqui ditos no sentido de reparar, olhar, ver, verbo quase extinto no dicionário moderno".

Esse é o primeiro romance do diretor desde o fim do casamento com Deborah. O ex casal é pai de Maria Flor, de 8 anos.