Reprodução Instagram/ Globoplay Val Marchiori exalta Mara Maravilha e critica Xuxa

Val Marchiori, de 50 anos, reacendeu a polêmica envolvendo três apresentadoras que se tornaram conhecidas pela condução de programas infantis: Mara Maravilha, de 56, Xuxa Meneghel, de 61, e Angelica, de 50. A socialite exaltou Mara e fez críticas sobre a aparência de uma e sobre as roupas de outra.





As declarações foram dadas durante o podcast "Hello, Val", exibido no YouTube. "Vou ser sincera: da sua época, [entre] você, Xuxa, Angélica, a mais bonita hoje é você. A Xuxa está aí, mas está acabadinha. Mas tudo bem, adoro ela", debochou Marchiori.





Após o comentário de Val, Mara resolveu criticar o modo como Angelica se veste, ironizando a loira e dizendo que ela deveria contratar um profissional para ajudá-la. "Ela tinha que dar um up no personal stylist dela", declarou Maravilha. "Mas sempre foi ruim, nunca foi bom", prosseguiu Marchiori.





"Eu passei por uma análise, paleta e novo visual. Vamos combinar, Angélica é milionária. Ela pode adotar uns conceitos de mulher madura e bem resolvida.", acrescentou Mara, que já revelou ter se sentido chateada após ser excluída de um grupo formado por Xuxa, Eliana e Angelica.





Relembre polêmica no Criança Esperança



A reunião do trio de loiras no palco do "Criança Esperança", em 2023, na Globo, também repercutiu, já que Mara não foi convidada. "Rindo à toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa", escreveu à época.