Reprodução: Instagram Felca fala de fim do namoro entre Virginia e Rezende

Felca participou do "De Frente Com Blogueirinha" e revelou alguns detalhes do fim do namoro de Virginia e Rezende . Na entrevista que ocorreu na última segunda-feira (04), o influenciador abriu o jogo sobre a separação do ex-casal.

De acordo com ele, o youtuber processou a atual de Zé Felipe em milhões pela quebra do contrato que possuía: a dona da We Pink precisaria gravar uma série de vídeos e, por conta do término, não cumpriu com as demandas.

"O Rezende processou a Virginia", iniciou Felca. "Que isso? Por quê?", questionou Blogueirinha. "Por que ela tinha um contrato de fazer 'x' vídeos, só que ela terminou com ele e foi ficar com o Zé Felipe. Daí ele foi lá e processou em milhões, ela teve que pagar milhões para o Rezende", entregou ele.

Em 2018, Virginia e Rezende começaram a namorar. Após dois anos juntos, eles terminaram. A partir disso, a influenciadora engatou uma relação com Zé Felipe. Segundo informações da Marie Claire, a empresária era agenciada pela ADR. A empresa do influenciador pedia 50% dos ganhos dela. Quando optou por rachar o contrato com o ex, Virginia chegou a ir à Justiça e, no final, eles chegaram a um acordo.