Leandro Hassum comemorou o resultado da publicação que fez, na última quarta-feira (06), sobre os 10 anos de sua cirurgia bariátrica . Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (07), ele agradeceu aos seguidores pela forma como eles reagiram ao tema.

"As pessoas estão começando a entender que a obesidade mórbida é uma doença. Eu me lembro que 10 anos atrás, quando fiz o procedimento, eu comecei a postar a minha evolução e as críticas que escreviam para mim eram tão crueis", desabafou.

Ele, então, contou que já se chateou com o ódio que recebeu: "Me fizeram chorar várias vezes. Eu aprendi com a terapia que tudo isso faz parte", disse ele. O comediante ainda explicou que embora tenha emagrecido, o procedimento pode ter alterações.

Depois da cirurgia, o ator saiu de 150 kg para 87 kg. Na pandemia, em 2020, ele retornou a praticar alguns hábitos, como tomar vinho. Segundo ele, a bebida é uma "sabotagem". O protagonista de Até Que A Sorte Nos Separe entrou em detalhes de como tem sido sua jornada ao ter engordado depois do procedimento cirúrgico.

"Quando eu fui ver agora em maio, nesse desequilíbrio acabou ouvindo aí quase 20 quilos, o que me levou para a marca de 103 quilos. Meus sustos", relatou. "Corri atrás, já eliminei 17, faltam três, vou perder cinco para ficar na margem do ibope", avaliou ele.

"Mas os comentários mudaram, recebo muita mensagem de carinho, quero agradecer para vocês que agora entendem como é a doença da obesidade", celebrou ele ao terminar o desabafo.

