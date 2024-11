Reprodução: Instagram Simioni e Tony Salles com Scheila Carvalho

Kamila Simioni comentou a respeito do envolvimento que teve com Tony Salles durante o casamento do cantor com Scheila Carvalho . Em entrevista ao programa De Hoje a Oito com Kadu Brandão , a ex-A Fazenda foi processada pela dançarina por conta de um suposto caso que teve com o cantor.

O affair entre os dois teria acontecido em 2013, época em que Sheila estava confinada no reality da Record. Depois de sua saída do programa, a dançarina teria entrado na Justiça contra a influenciadora e pedido uma indenização que ultrapassava R$ 1 milhão.

"Encerrou. Empatou... Não teve acordo, não. Deixa eu ler... Foi cancelada a distribuição da ação. Cabe recurso, porém, acho quase impossível que consiga procedência", afirmou Simioni sobre o processo.

Simioni também falou a respeito de como agiu na época. "A única coisa que me arrependo é a forma que lidei com isso. Como eu tive que me posicionar na época para mostrar o meu lado. Sinto que toda vez que falo disso faço a pessoa voltar lá atrás", explicou ela. "Sei a dor que ocasionei para a essa pessoa, a única que eu sinto como mulher que eu podia ter feito diferente", se posicionou.

Ela discorreu sobre a forma como foi vista e como Tony Salles se comportou. "Se eu errei, ele errou muito mais do que eu. Há alguns anos mandei uma mensagem para a assessora dela me desculpando pela forma que agi e me posicionei", entregou Simioni. "Naquela época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e como mulher isso me dói muito", finalizou.

Assista à conversa com a influenciadora: