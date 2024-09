Divulgação Leandro Hassum é condenado a pagar R$20 mil a médicas que chamou de 'burras' na TV

Leandro Hassum foi condenado a pagar uma indenização de R$20 mil a duas médicas que chamou de 'burras' na televisão. O caso aconteceu durante a participação do ator no Encontro, em 2021, quando ainda era apresentado por Fátima Bernardes.

A informação foi divulgada pelo Notícias da TV. No programa, o humorista comentava sobre as pessoas que teriam furado a fila de vacinação da Covid-19 e as médicas Gabrielle e Isabelle Kirk Maddy Lins eram suspeitas no caso.

"A primeira coisa que me vem é que são burras, né, amor? Na boa, quer fazer besteira, para que é que posta? Acho um absurdo, Fátima. É um caô. Não tem consciência de que está tirando uma pessoa que realmente precisa", disse Hassum.

Segundo a decisão, o ator terá que pagar R$ 10 mil a cada uma das profissionais. Ele recorreu da decisão.

"A liberdade de manifestação do pensamento pode incorrer em excessos e abusos capazes de conduzir à violação a outros direitos", explicou a juíza, de acordo com o Notícias da TV.

"As autoras foram ofendidas publicamente pelo réu em rede nacional, o que certamente afetou a vida íntima daquelas que passaram a ser conhecidas como ‘médicas burras’, que tinham furado a fila da vacina, o que supera o mero aborrecimento", completou ela.





