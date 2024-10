Reprodução: Instagram Bruna Marquezine e João Guilherme

João Guilherme contou que possui o desejo de se casar com Bruna Marquezine . Em uma prévia publicada do programa que irá ao ar nesta terça-feira (29), o filho de Leonardo foi submetido a um detector de mentiras e respondeu algumas perguntas relacionadas ao seu namoro com a atriz.

"Você está apaixonado no momento?", questionou Tatá Werneck. "Eu estou apaixonadíssimo", confirmou ele. "Senhor Hector bolígrafo, [é verdade?]", conferiu a apresentadora. ''Ele fala a verdade", respondeu o profissional.

Então, a esposa de Rafa de Vitti, perguntou: "Você pensa em se casar novo?". O ator de "Cumplíces de um Resgate" afirmou: "Penso! Penso muito! Por mim, eu já estava 'arrumando' com minha amada ai para estar casando já! Adoro", entregou ele.

Após a revelação, a máquina que detecta se algo é verdade ou mentira confirmou a afirmação dita por João Guilherme. Werneck aproveitou o papo e ainda falou a respeito de relacionamentos anteriores do ator.

"Você se dá bem com suas ex namoradas?", disse ela. "Não", ele rebateu e recebeu a sinalização do detector. "Mas, peraí, voltaria com Jade Picon?", indagou a apresentadora. "Não!", replicou ele em segundos.