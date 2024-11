Reprodução: Instagram Tiago Leifert e Bruno Gagliasso

Tiago Leifert desabafou sobre o desentendimento que teve com Bruno Gagliasso após o ator criticar as falas do jornalista em relação ao boicote de Vini Jr. à Bola de Ouro 2024 . Em uma live realizada na última segunda-feira (04), o ex-apresentador do BBB abriu o jogo a respeito do que aconteceu entre ele e o marido de Giovanna Ewbank.



"Eu me liguei que existe um ganho econômico muito grande, um ganho moral da pesoa, porque fica um monte de gente [falando]: 'Necessário'. E a pessoa fica se sentindo bem, com a autoestima lá em cima, porque fica todo mundo destruindo uma pessoa, então todo mundo se sente bem", disse ele ao lembrar do comentário feito pelo artista em uma página de fofoca.

O jornalista esportivo, então, avaliou o ato de Gagliasso em meio à estreia de sua nova minissérie, "Os Quatro da Candelária". Segundo Leifert, o posicionamento do ator em relação ao que foi dito por ele não é coincidência e pode ter a ver com o lançamento da obra.

"Existe sim um ganho econômico que não pode ser ignorado, e eu nunca tinha parado para pensar nisso [...] Quando ele [Gagliasso] assume esse papel de cancelador geral da República e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está na mesma semana promovendo uma nova série, um novo filme ou se foi só coincidência", argumentou o apresentador.

Depois disso, Leifert falou sobre pessoas que "não sabem interpretar texto" e promovem ódio nas redes. "Pessoal. não se enganem. Eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles sabem sim interpretar texto. É orquestrado e é de propósito. Não é um mal-entendido", declarou. "Dessa vez foi comigo, mas acontece o tempo inteiro", acrescentou ele.

Assista à resposta do ex-apresentador do BBB:

Tiago Leifert explanando muito bem a realidade que todos nós sabemos mas que a esquerda insiste em negar 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/gkF6WMG4Rj — Patrícia (@LindaLua7) November 5, 2024