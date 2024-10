Reprodução: Instagram Bruno Gagliasso e Tiago Leifert

Bruno Gagliasso opinou a respeito das falas de Tiago Leifert sobre a derrota de Vini Jr na Bola de Ouro 2024. O ex-apresentador do BBB não gostou que o jogador do Real Madrid deixou de ir à premiação quando descobriu que não iria ganhar o prêmio.



"Você deveria ter ido lá, com o peito estufado. Olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você. Receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido, teria sido o campeão moral. Teria sido absurdamente legal", disse o jornalista.

Leifert ainda falou de Rodri, que levou a Bola de Ouro 2024 . Segundo ele, o atleta do Manchester City não tem culpa de ter sido o escolhido. "O Rodri acabou sendo ferido, ele não tem culpa disso", defendeu ele.

Nos comentários da publicação da página "Seremos resistência", Bruno Gagliasso rebateu o posicionamento do ex-apresentador. "Calado é um poeta", escreveu ele. "P*ta que pariu", acrescentou.

Vini Jr. foi considerado o principal nome para vencer a premiação que consagra os melhores jogadores do mundo. Antes do anúncio da vitória de Rodri, a imprensa internacional apontava o brasileiro como favorito.

Ao descobrir que o prêmio iria para o outro jogador, o camisa 7 e o Real Madrid boicotaram a premiação .