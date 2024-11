Reprodução/Instagram Bianca Bin e Sérgio Guizé

Bianca Bin saiu em defesa de seu marido, Sergio Guizé , após surgirem especulações sobre possíveis procedimentos estéticos que ele teria feito. A situação ganhou destaque depois que a atriz compartilhou uma foto ao lado do parceiro em seu Instagram, levando alguns fãs a questionarem se o ator havia realizado uma harmonização facial.

"Coitado do Sergio... Ele era um homem forte e lindo, e agora está tão magrinho, dá até dó", comentou uma internauta. Bianca respondeu com bom humor: "Eu não sinto pena. Acho que ele só melhora com o tempo. Se você soubesse... Hahaha! Mas não posso ficar fazendo propaganda do que é meu, então tira o olho hahaha!"





Em resposta aos comentários, Bianca foi clara ao desmentir as suposições. "Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar, que está aí e não me deixa mentir", afirmou a atriz, reafirmando que o marido não se submeteu a intervenções estéticas além do implante.

É importante destacar que Bianca Bin frequentemente compartilha fotos de sua evolução física para motivar seus fãs a se exercitarem. Com um forte compromisso em cuidar da saúde do corpo e da mente, ela tem chamado a atenção pela transformação em seu visual desde que começou a seguir uma rotina de treinos.