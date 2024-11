Foto: Reprodução / Instagram / @jojotodynho Jojo Todynho

Jojo Todynho anunciou sua saída da Mocidade Independente de Padre Miguel e não desfilará no Carnaval de 2025. Em um desabafo no Instagram na última segunda-feira (4), a cantora revelou que a decisão foi motivada por sua possibilidade de realizar uma cirurgia estética nas pernas.

"Eu não vou desfilar ano que vem porque não sei ainda se vou operar ou não", explicou Jojo, acrescentando que já havia informado o patrono da escola sobre sua decisão no dia da apresentação do samba. Apesar da ausência no próximo Carnaval, Jojo deixou claro que pode retornar à agremiação no futuro.





"Bebê, se ano que vem eu quiser ser musa lá, eu vou ser. Para 2025, 2026, 2027, 2028, 2029... porque quem me convidou ano passado foi o patrono", ironizou a artista, reafirmando sua conexão com a escola de samba e seu desejo de participar das festividades quando se sentir pronta.

"A Mocidade Independente de Padre Miguel comunica que Jojo Todynho não integrará o quadro de musas da escola para o Carnaval 2025. A decisão foi formalizada no início deste mês e anunciada oficialmente durante a final do samba-enredo, ocasião em que o novo grupo de musas foi apresentado”, havia comunicado a agremiação.