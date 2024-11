YouTube Jojo Todynho participou do podcast de Deborah Albuquerque, no YouTube

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho voltou a se posicionar politicamente como de direita nas mídias. Em setembro, a funkeira veio às redes sociais para falar sobre o seu posicionamento político após publicar uma foto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).



Em entrevista recente ao podcast de Deborah Albuquerque, no YouTube, Jojo rebateu as críticas quem vem sofrendo desde a publicação da foto com a presidente do PL Mulher e comparou a esposa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) com a atual primeira-dama, Janja da Silva.

"Eu tenho liberdade. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle [Bolsonaro]? Qual é o problema? Outra questão que eu vou falar pra vocês: eu não sou afiliada (sic) a partido nenhum, eu sou de direita e ponto. Eu não sou afiliada a ninguém", afirma.

Com a voz alterada, a campeã da A Fazenda 12 continua levantando pontos sobre seu direito de liberdade de decidir o que seguir: "Quando eu falei que era de direita, que eu vim a público e contei: um monte de podcast, entrevista, medalha, um monte de coisa, eu poderia usar disso pra surfar. Eu não preciso, eu já me posicionei e já disse o que tinha pra falar. Eu vou dar entrevista, eu vou pra podcast, eu vou pegar medalha pra quê? Estou falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade."

Após dizer que é "uma mulher preta de direita", ela afirma que respeita sua ancestralidade, mas que questiona se por conta de sua história ela deveria ser de esquerda: "Ninguém tem que ditar sobre mim: porque eu sou negra, porque eu sou favelada, eu tenho que ser esquerdista? De onde vocês tiraram isso, que o pobre, negro e favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser. Todo respeito à ancestralidade, todo respeito a quem passou pela escravidão, mas quando Deus me trouxe a esta Terra, ele me trouxe livre. Não livre do racismo, porque isso nos assola, mas eu nasci fora de qualquer amarra".

Jojo Todynho reafirma que é de direita e manda recado para os haters:



"Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? De onde vocês tiraram que o pobre favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser!"



