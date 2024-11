Reprodução Jojo Todynho é descartada pela Mocidade Independente para o carnaval de 2025

A influenciadora Jojo Todynho não fará mais parte do quadro de musas da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. A decisão foi anunciada pela própria ex-participante de "A Fazenda" e confirmada pela assessoria da escola de samba. De acordo com fontes do portal iG Gente , Jojo teria sido desconvidada, reforçando a onda de rejeição que enfrenta desde que manifestou posicionamentos políticos polêmicos e rompeu relações com a comunidade LGBTQIA+.

Segundo comunicado oficial da escola de samba, um novo quadro de musas foi apresentado ao público durante o evento da final do samba-enredo.

"A Mocidade Independente de Padre Miguel comunica que Jojo Todynho não integrará o quadro de musas da escola para o Carnaval 2025. A decisão foi formalizada no início deste mês e anunciada oficialmente durante a final do samba-enredo, ocasião em que o novo grupo de musas foi apresentado."

Nas redes sociais, contudo, Jojo Todynho indicou que sua ausência na avenida se dará por conta de uma viagem e possível cirurgia. “Esse ano, eu nem vou desfilar não. Por quê? Porque talvez eu vá fazer a cirurgia da perna, eu quero fazer um lifting na perna e deve ser nesse período aí do Carnaval. Eu acho que vou viajar, aí volto, comemoro meu aniversário com vovó, acho que vou de novo viajar e volto pra fazer minha cirurgia”, explicou a famosa no Instagram.