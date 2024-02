Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Bianca Bin posa de biquini em postagem





A atriz Bianca Bin postou uma foto nas redes sociais nesta terça (27) e trouxe reflexões filosóficas para os seguidores. No registro compartilhado por ela, a artista aparece de biquíni e referencia Buda nas questões de saúde mental.



"O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabia e seriamente o presente", avaliou ela.













Nos comentários da publicação, os fãs da ex-global aclamaram a foto. "Cada dia é um novo capítulo. Vamos seguindo", comentou um seguidor. "Achei que o segredo fosse malhar pra ficar gostosa igual a Bia", brincou uma segunda. "Belíssima", elogiou um terceiro.

Conhecida nacionalmente pelos papéis que interpretou na TV Globo , a artista atuou em produções de sucesso da casa como as novelas "Cordel Encantado" e "O Outro Lado do Paraíso", nas quais foi a protagonista da trama. Em 2025, ela estará na novela "Dona Beija, do streaming HBO Max, ao lado de Grazi Massafera.



