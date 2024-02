Reprodução Instagram - 7.2.2024 Jojo Todynho, Bianca Bin e Bruna Marquezine

A atriz Bianca Bin usou as redes sociais nesta terça-feira (6) para rebater críticas feita ao corpo dela e também por ela "se expor desnecessariamente". Desde que mudou os hábitos físicos e alimentares, ela passou a ser vítima de comentários negativos por alguns internautas nas redes sociais e, dessa vez, foi comparada com Jojo Todynho e Bruna Marquezine.





A princípio, um usuário do Instagram comparou a esposa de Sergio Guizé com Bruna Marquezine, alegando que Bin precisaria tomar cuidado para não ficar tão magra quanto a ex-namorada do jogador Neymar. "Só cuida para não ficar tão magra como a Marquezine", escreveu o internauta.





Em resposta ao comentário, Bianca Bin ironizou a situação e rebateu a crítica recebida por ela. "A autoestima dessa 'macharada' cheia dos palpites me comove... Só que não", declarou ela, que grava como antagonista de Grazi Massafera no remake de "Dona Beja", da HBO Max.







Outro internauta ainda afirmou: "Desnecessária como Jojo Todynho toda essa exposição". Após ter feito bariátrica e mudado os hábitos físicos e alimentares, Jojo Todynho também passou a compartilhar fotos do emagrecimento dela nas redes sociais.





Em relação à comparação com Jojo, Bianca Bin saiu em defesa da funkeira. "Desnecessário é esse seu comentário. Só parar de me seguir, gata. Jojo Todynho arrasas. Está cada dia mais linda e saudável. E eu também, pelo menos é assim que me sinto. Beijinho no ombro", rebateu.





A adaptação de "Dona Beja" é o primeiro folhetim de Bianca Bin fora da Rede Globo. A atriz tem se dedicado ao teatro e ao cinema, optando por trabalhos que tenham menor demanda de gravações do que uma novela. O último trabalho dela na antiga emissora foi em "Terra e Paixão", vivenciando a vilã Agatha na fase jovem da personagem.

