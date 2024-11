Reprodução/Instagram Isabella Oliveira, bailarina de Claudia Leitte

Isabella Oliveira , de 21 anos, bailarina da cantora Claudia Leitte , faleceu neste domingo (4) após sofrer uma parada cardíaca durante um ensaio de dança. A jovem, que vivia há seis meses com o namorado, Gabriel Genain , tinha insuficiência cardíaca e era diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune e crônica.

A notícia foi compartilhada pelo próprio Gabriel no perfil dele redes sociais, onde ele relembrou a dedicação e o amor de Isabella pela dança. "Por uma eventualidade e infelicidade, ela teve uma parada cardíaca em seu ensaio, onde entregava sua alma e coração. Ela depositava todo seu amor naquele momento", declarou.





Após o episódio, Isabella foi levada às pressas para um hospital, mas não resistiu. Gabriel lamentou a perda e fez um apelo aos seguidores para valorizarem cada momento ao lado de quem se ama. "Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas infelizmente ela não resistiu. Peço a todos que aproveitem cada segundo ao lado daqueles que amam. Obrigado pela atenção", escreveu ele.

A notícia também tocou profundamente a cantora, que se pronunciou em homenagem à bailarina, integrante de sua equipe de dança. Claudia descreveu a jovem como uma artista talentosa e dedicada.

"Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, Bella, faleceu aos 21 anos. Em breve, vou lançar a tour 'Intemporal', onde ela interpretava, com maestria, a mente de alguém enfrentando um dilema profundo. Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão denso. Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações", escreveu a artista.

Gabriel também dedicou uma carta aberta à namorada, onde expressou o amor que sentia por ela e a tristeza pela perda. "Minha Bella, não sei quais foram os planos de Deus, mas a única culpa que sinto é de não ter dado um último abraço, um último beijo", desabafou. Em um sonho que teve recentemente, Gabriel relembrou Isabella em um dos figurinos que ela usou para dançar, o chamando para dançar ao seu lado. "Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida. Obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo e por me ensinar o que realmente era amar", concluiu ele.