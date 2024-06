Reprodução/Instagram A cantora relata sua própria saúde mental no novo single





A cantora Claudia Leitte lançou nova música "Sobre viver" que retrata sobre saúde mental. O single será lançado na próxima sexta-feria, (14).

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma reflexão sobre a música. "Tem que ser sobre viver. Eu tenho que continuar vivendo, mesmo quando estou dentro e fora dos palcos. Tem fazer muito sentido. O nome da música responde a pergunta que a música faz. Eu me emocionei muito quando vi a letra pela primeira vez. Todo artista está conectado com as pessoas e com o tempo, cada um com sua identidade. Eu senti tudo aquilo que estava na minha alma, que iria trazer cura e paz. Essa música define a minha viagem na minha divertida mente", expressou.

Nos comentários, fãs ficaram comovidos com a postagem. "É sobre viver, servir ao outro e espalhar amor por onde passa. 'Sobre Viver' me levou a um lugar de reflexão que resignificou algumas coisas, mas ao mesmo tempo me trouxe uma paz imensurável, a importância de continuar lutando e acreditando com muita fé que dias melhores virão, é a certeza de que DEUS está presente. Obrigada por essa música! ansiosa para escutar incansavelmente. Te amo!", disse uma seguidora.

"É sobre isso. Vamos fazer história juntos e curar pessoas pelo mundo! Obrigado por dar voz a essa música… agora tudo tá fazendo sentido! Deus sabe o que faz", comentou um internauta.