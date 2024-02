Reprodução/Instagram Claudia Leitte rebate fama de 'forçada': 'Cheia de atitude'

Claudia Leitte apareceu nas redes sociais para fazer uma reflexão sobre o TDAH. A cantora revelou o diagnóstico no final do ano passado durante o lançamento do projeto Liquetique.

No perfil do Instagram, a artista rebateu a fama de forçada e abriu o jogo sobre a doença crônica.





"Eu sei que nós, TDAH (s), temos muito em comum, mas somos indivíduos. Precisamos ter tratamento prescrito por um profissional da área, especifico para cada caso. Não adianta sair por aí fazendo testes de internet ou se automedicando. Ah! O diagnóstico precoce é fundamental, mas, nunca é tarde", começou ela.





Na sequência, Leitte alertou os seguidores do autoconhecimento. "Quanto mais nos conhecermos, mais aprenderemos a lidar com nossas 'diferenças' e, nesse processo, encontraremos amor-próprio, um super poder que muda não só o “nosso mundo”, mas, contribui, sobretudo, para que haja inclusão".

Após comentar da importância dos cuidados com a saúde mental, a famosa rebateu as críticas pela personalidade. "Beijos da Claudinha 'Bagunceira', 'desastrada', 'desatenta', 'doidinha', 'forçada', 'impulsiva', 'elétrica', 'ligada no 220'…

Ops! Espontânea, amorosa, alegre, pacificadora, cheia de atitude, criativa, enérgica, inteligente demais, engraçada… sorry! Não cabe tudo nesse post", completou.

