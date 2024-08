Reprodução Ex-empresário de Ivete Sangalo migra para equipe de Claudia Leitte após polêmica

A equipe da cantora Claudia Leitte ganhou um novo membro, já experiente na indústria do axé music. Nesta quarta-feira (7), foi anunciado que Fábio Almeida, ex-empresário de Ivete Sangalo, agora está trabalhando com Claudia Leitte.

Fábio Almeida se junta à musa do bloco Largadinho após ter deixado a equipe de Ivete Sangalo em 2023. Na época, surgiram rumores de que ele estava insatisfeito por não ter acesso ao balanço financeiro da empresa IESSI Music Entertainment.

De acordo com o colunista Kadu Brandão, do iBahia, Fábio Almeida foi visto com Claudia Leitte durante o Fortal 2024, micareta fora de época realizada em Fortaleza. A nova parceria profissional foi confirmada após a aparição pública.

Apesar da contratação de Fábio Almeida, o marido de Claudia Leitte, Márcio Pedreira, continuará à frente da carreira da artista de forma absoluta. O novo profissional assumirá a função de buscar novos modelos de negócios.

Fábio Almeida trabalhou por 12 anos com Ivete Sangalo até o rompimento do relacionamento profissional. Em entrevista ao "Bargunça Podcast", ele lamentou a forma como a parceria chegou ao fim.

"Eu não acho que sou qualquer um. Assim como ela não é qualquer uma para mim. É difícil falar sobre um caso que foi legal, foram muitos. Foram mais momentos de alegria e felicidade do que de tristeza. Vivemos muitas coisas juntos, muito além do business", disse. "Meu pedido de saída foi para que eu pudesse manter uma amizade", acrescentou.

Além disso, Fábio rejeitou os boatos de que o rompimento se deu por falta de acesso ao financeiro da empresa. Ele explicou que estava em busca de novos projetos e queria priorizar a saúde.

"A minha escolha foi difícil de ser tomada. Priorizei minha saúde, o que não é de conhecimento público, mas não tenho problema em dizer. Há dois anos, descobri um tumor durante um check-up, no estômago", contou.

Após deixar a equipe de Ivete Sangalo, Fábio passou a agenciar e representar comercialmente o cantor Carlinhos Brown.