Reprodução/Instagram Lucas Buda e a namorada

O ex-BBB Lucas Henrique, conhecido como Buda, está apaixonado. Ele oficializou o relacionamento com uma jovem chamado Joyce Magalhães nesta sexta-feira (1°) ao publicar um álbum de fotos ao lado da nova namorada nas redes sociais.

Para diminuir a distância entre eles, o carioca já planeja se mudar para o Amazonas ainda este ano, onde ela mora. Em uma entrevista exclusiva ao Gshow, Lucas revelou que sua conexão com Joyce começou durante sua estadia em Manaus, onde participou das festividades de Parintins.





No evento, ele teve a oportunidade de interagir com várias pessoas, incluindo Joyce, de 26 anos, que se destacou. “Ela pediu para tirar uma foto comigo, e depois postou. Começamos a conversar e eu a convidei para jantar. Desde então, temos nos encontrado, e já faz cerca de dois meses que estamos nos conhecendo”, contou o ex-BBB.

Joyce é empresária e proprietária de uma loja de semi-joias há dois anos. Além disso, ela está no último período da faculdade de medicina veterinária. Natural de Manacapuru, a jovem tem se dedicado aos estudos enquanto administra seu negócio. Apesar da distância, Lucas e Joyce têm conseguido manter o relacionamento de forma saudável, de acordo com o ex-BBB.

“No começo, tínhamos inseguranças sobre como lidar com a situação, mas conseguimos nos entender bem nos últimos meses, sem problemas”, explicou Buda. Atualmente residindo no Rio de Janeiro, Lucas tem viajado frequentemente para o Amazonas, passando cerca de 20 dias por mês no estado, entre compromissos de trabalho e encontros com Joyce.

Depois de oficializar o namoro, Lucas tem planos de apresentar Joyce à sua família no Rio. “Ela já conheceu minha família por videochamada durante um churrasco que fizemos aqui em casa. Foi uma oportunidade para eles se conhecerem e fazerem algumas perguntas”, brincou.

Buda foi casado com Camila Moura, uma professora que agora é ex-Fazenda . O relacionamento chegou ao fim após ela ter se sentido traída por ele devido à interações que ele teve com uma outra participante durante o BBB 24.