Professora acusou o marido de traição após aproximação e flertes do brother com Pitel no reality show; saiba mais Reprodução/Instagram/Globo - 04.03.2024

Assim como Lucas Henrique, Camila Moura também é professora e está desempregada no momento. Ela mora em Bonsucesso, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Antes da polêmica no relacionamento, Camila tinha cerca de 900 seguidores no Instagram. Reprodução/Instagram - 04.03.2024

Aos 12 anos, Lucas passou a frequentar uma igreja evangélica, onde conheceu Camila. Os dois iniciaram a relação em 2008 e se casaram em 2015. Eles não tiveram relacionamentos sérios com outras pessoas. Reprodução

Na apresentação para entrar no “BBB 24”, Lucas Buda contou que realizou um sonho com a esposa em 2023, de comprar o apartamento onde os dois vivem no Rio. Antes disso, eles moravam na Maré, em uma construção em cima da casa da sogra. Reprodução

Entre outros sonhos revelados pelo brother está a vontade de se casar novamente com Camila. “Lamento ter tido poucos recursos para fazer meu casamento como gostaria. Ainda pretendo casar novamente com minha esposa, para comemorarmos como achamos que merecemos”, disse. Reprodução/Instagram - 04.03.2024

Também antes do confinamento, o professor de Educação Física compartilhou que quer ser pai, mas não acreditava que este seria o momento ideal. O professor justificou que pagava o financiamento da casa própria, estava cursando o mestrado e trabalhando em dois empregos, em uma escola municipal e com aulas particulares de capoeira. Reprodução/Globo - 04.03.2024

Lucas Henrique começou a polemizar o casamento após uma aproximação de Pitel no programa da Globo. Na festa do último sábado (2), ele flertou com a sister e ainda dedicou a música "Baiana", de Emicida, para ela. Buda também disse que a assistente social “bagunçou” ele. Reprodução/Globo

A aproximação do brother foi notada por outros participantes, como Fernanda, que apontou uma “paixão” de Lucas por Pitel: "Estou meio enciumada. Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela. Fica fazendo elogios, 'nossa, você está linda'. Fica botando a mão e começa a cantar a música do Emicida. Fico só olhando". Reprodução/Globo - 04.03.2024

Após os acontecimentos na casa, Camila começou a dar indícios de que terminou o relacionamento de mais de 25 anos com Lucas. A professora publicou fotos rasgadas do casal e um vídeo de uma mala de viagem, sugerindo que colocaria os pertences do então marido no objeto. Reprodução/Instagram - 04.03.2024

Moura também declarou torcida para Davi, rival de Buda, e agradeceu o apoio dos espectadores do “BBB” na rede social. Na manhã desta segunda-feira (4), ela já apresenta mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram - Lucas está com 138 mil seguidores no momento. Reprodução/Globo - 04.03.2024

"Para quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol! Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras [...] Pau no c* do Buda", declarou. Reprodução/Instagram - 04.03.2024

Camila ainda acusou o marido de traição: “Não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa. Para mim, traição não é só beijar na boca, transar, contato físico. E o Lucas sabe disso entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem um flerte, que você está ali para o 'tudo ou nada' para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança". Reprodução

Moura refletiu como o “BBB” era um sonho de ambos, que se planejavam para quitar as dívidas do apartamento em que moravam. “E isso foi por água abaixo. Essa é a verdade. Não sou palhaça [...] Não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar o nosso relacionamento de 15 anos no lixo", ponderou. Reprodução / TV Globo