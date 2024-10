Reprodução Lucas Buda se pronuncia após Camila Moura resgatar traições do ex-BBB

O ex-BBB Lucas Buda se manifestou nesta terça-feira (15) após viralizar uma conversa de Camila Moura, sua ex-mulher, com colegas de "A Fazenda 16". Na ocasião, a professora de história e outras peoas comentaram sobre a aparência do capoeirista. Através das redes sociais, ele revelou que quer seguir a vida e lamentou os ataques que recebeu.



O que aconteceu?

Nos últimos dias, Camila Moura, participante de "A Fazenda 16", resgatou traições que vivenciou durante o relacionamento com Lucas Buda. O término do romance se deu após o capoeirista se envolver romanticamente com a colega de confinamento Giovanna Pitel, no início do ano. No entanto, a professora também revelou que o ex-marido a traiu com a mãe de um aluno dele.

Em conversa com Luana Targino, Suelen Gervasio e Gizelly Bicalho, as peoas não pouparam críticas e comentários ofensivos direcionados ao ex-BBB.

O episódio viralizou e chegou ao conhecimento de Lucas Buda, que, nesta terça-feira, publicou um vídeo repudiando as falas das peoas. "Já dei inúmeras entrevistas falando sobre meu antigo relacionamento e como errei, já pedi desculpas publicamente e em conversas privadas. Reconheço minha responsabilidade, estou vivendo as consequências disso. Uma conversa que aconteceu no dia 14/10 passou muito do limite do respeito e decidi me pronunciar sobre isso", iniciou.

Na sequência, o ex-BBB reagiu ao conteúdo da conversa das peoas, em que é notório o tom ofensivo. "Elas começam a brincar com o meu apelido de Buda... A Camila fala que sou gordinho. A Luana perguntou se eu estou me achando. Gente, a pessoa gorda pode ser bonita também... Essa associação de gordo a feio já está ultrapassada, Luana, melhore, amiga", chamou a atenção.

"Estou trabalhando, estou seguindo minha vida. Perdi o reality e foi por consequência das atitudes que tomei lá dentro. O problema é acharem que minha história se resume a três meses. É lamentável", desabafou o professor de geografia.

"É um incentivo ao cancelamento. Ainda mais vindo de pessoas públicas que conhecem muito bem como funciona a internet", acrescentou.