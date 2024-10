Reprodução Giovanna Pitel e Lucas Buda





Nesta quarta-feira (10), Lucas Buda contou como está sua relação com Giovanna Pitel após sua passagem pelo BBB 24 . O ex-professor foi convidado do podcast "De Hoje a Oito com Kadu Brandão".





Durante o reality show, Buda teve alguns momentos de flerte com Pitel, que vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo. Já o ex-BBB era casado com Camila Moura.

"Eu fiquei um pouquinho envergonhado no começo. Aquilo de 'falo ou não falo'. Mas o carioca tem uma malandragem diferenciada de resolver as coisas. Fui lá, cumprimentei e falei: 'E aí, mano, está de boa? Quer trocar uma ideia, conversar?'. E ele disse que estava de boa, para esquecer o que passou, que estava suave", revela.



Pegou ou não?

Lucas completou que nunca ficou com Pitel, e nem teve mais nenhum envolvimento amoroso com sua ex. "Não rolou nada. Eu e a Pitel temos uma relação respeitosa. Nos encontramos em evento, temos WhatsApp, mas é mais o necessário", disse.

"A separação de corpos aconteceu quando fui confinado lá em janeiro. Já tinha três meses que eu não fazia um amor. No primeiro momento, eu não quis que o desejo tomasse conta das decisões que eu precisava tomar e isso foi até bom. Não rolou tentativa de retorno, flashback, nada", completou.