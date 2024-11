Reprodução/Instagram Letícia Colin e o marido

Leticia Colin anunciou nesta sexta-feira (1°) que se mudará para um novo lar. Em uma postagem no Instagram, a atriz compartilhou a situação, posando ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto de uma nova residência. "Estou começando o processo da minha mudança de casa e vou mostrar para vocês duas maravilhosas que estão me ajudando", escreveu Leticia.

Na publicação, ela também destacou a parceria com as profissionais, expressando seu entusiasmo: "A vida é a arte do encontro, sempre! Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí."





A nova casa promete trazer um estilo único, refletindo a fase atual da artista. Em março, Leticia exibiu seu antigo lar, localizado no Rio de Janeiro, em um vídeo para uma marca de decoração e móveis.

O imóvel tinha uma ampla janela com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, cenário onde ela vivia com o ex-marido, Michel Melamed, e o filho, Uri, de 4 anos. A separação do casal ocorreu em julho deste ano.