Reprodução Letícia Colin, Uri e Michel Melamed

Letícia Colin conversou, pela primeira vez, sobre o seu término com Michel Melamed , ex marido da atriz. A veterana e o apresentador anunciaram em julho deste ano o fim da relação, que durou 9 anos .

Em entrevista concedida à revista Quem no lançamento da série Os Outros, do Globoplay, a artista desabafou a respeito do relacionamento que teve com o diretor teatral. "Nós somos muito próximos, a gente se dá muito bem. Inclusive, façam isso. Principalmente quem tem filho", iniciou ela.

"Invistam nessa relação de amizade, de cuidado, de respeito, de harmonia. Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar!", complementou a vilã de "Todas as Flores".

O filho da atriz, Uri Colin Melamed, lidou bem com o fim do relacionamento dos pais. "Uriestá ótimo, está feliz, ele é um fofo. Ele é demais. E as crianças, às vezes, assimilam as coisas de um jeito melhor que a gente, que se preocupa tanto", começou a artista

"Porque a gente tem muitos julgamentos morais: 'ai, meu Deus, o quê que vai ser da minha vida?' E ele está pronto para os desafios. Ele dá força para a gente também, é muito legal", encerrou ela.



Letícia Colin e Michel Melamed se conheceram em 2015 nos bastidores do programa "Bipolar Show" e, após a participação da artista na atração, os dois se beijaram. Após isso, os dois começaram a se relacionar. Em 2019, os dois tiveram o menino Uri.

Letícia Colin Reprodução Instagram Letícia Colin como Vanessa em 'Todas as Flores' Reproduçao TV Globo Letícia Colin Reprodução / Instagram Letícia Colin Reprodução/Globo Letícia interpreta uma médica dependente de drogas na minissérie Reprodução/Globoplay 29.09.2022 Letícia Colin posa de topless para mostrar saia nova que ganhou Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Veja o antes e depois de Letícia Colin Reprodução Instagram

