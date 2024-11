Reprodução: Instagram Juliette e Kaique Cerveny

Juliette e Kaique Cerveny desmentiram um rumor de que o atleta teria pedido a ganhadora do BBB 21 em casamento durante a viagem que eles fizeram para Fernando de Noronha. Na manhã desta sexta-feira (1º), o casal brincou com os boatos a respeito do avanço na relação.

"Tu ia me pedir em noivado?", perguntou a cantora. O namorado, então, se explicou: "Roubaram minha notícia, eles criaram a ideia antes de mim, aí eu fiquei pensando: 'Podia ter sido uma boa ideia'", entregou.

"Eu já ia fazer uma surpresa de 1 ano de namoro, podia ter pedido em casamento. A ideia é boa, mas... Quando for fazer isso, amor, pode ter certeza de que vai ser especial só para nós dois", afirmou o crossfiteiro.

A influenciadora e o atleta começaram a se relacionar em outubro de 2023, mas só assumiram o namoro em dezembro do mesmo ano. A viagem ao arquipélago foi marcada após Juliette relatar picos de estresse e crise de ansiedade.